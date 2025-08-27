【女子旅プレス＝2025/08/27】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2025年9月4日（木）から順次開催するハロウィーン・イベントに関連し、秋の学生向け施策「ユニハロ」を実施。27日より、俳優の水戸由菜、モデルのゆめぽてがパークを満喫する学生役として熱演、さらにインフルエンサーのもんた、末吉9太郎、うざみ、ののちも出演する“最悪で最高”なショート動画を期間限定で公開する。【写真】【USJハロウィーン】King Gnuが「