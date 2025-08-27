ソニーは、密閉型モニターヘッドホン『MDR-M1』をクリエイター向けに発売することを発表した。発売日は9月19日、価格は45000円前後を想定したオープン価格となる。 【画像】クリエイター向けモニターヘッドホン『MDR-M1』 本商品では、独自開発のドライバーユニットを搭載し、超広帯域再生（5Hz-80kHz）を実現した。適度に柔軟なエッジ形状と剛性のあるドーム形状を兼ね備