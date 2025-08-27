カンテレの昼の情報番組「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１・５０〜）が９月２９日から関東地区でも放送（同、後２・４８〜）することが２７日、決まった。１０月に２周年を迎える同番組は全国各地からの生中継を駆使し、「とことん生にこだわった旬なニュース・情報」が持ち味。出演者は日替わりでハイヒール・リンゴ、ブラックマヨネーズ吉田敬らが務める。ＭＣの青木源太アナウンサーは「率直にうれしいです