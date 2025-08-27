Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2025年8月22日（金）9時から8月28日（木）23時59分まで｢Fashionx秋のお出かけタイムセール祭り｣を開催中。現在、最新のノイズキャンセリング技術とDolby Audio対応したAnker（アンカー）の完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 5」がお得に登場しています。