【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優とアイドルのハイブリットユニット・i☆Risの26th single「夢へのヒトカケラ」が2025年11月19日に発売決定。i☆Risとしては約3年ぶりのアニメタイアップ曲となる本作は、メンバーの久保田未夢が声優として、ヒロイン「ティノ・シェイド役」で出演している大人気TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』第2クールのエンディング主題歌に決定している。作曲はi☆Ris「希望の花を」も手がけた