【その他の画像・動画等を元記事で観る】『SANDA』は、「マンガ大賞2018」大賞にはじまり、主要マンガ賞４冠など、数々の賞を総なめにした『BEASTARS』の板垣巴留による漫画作品。超少子化時代を迎え、子どもが過剰に保護された近未来の日本を舞台に描かれる、異色のサンタクロース・ヒーローアクションで、TVアニメが2025年10月3日（金）から、MBS・TBS・BS-TBS“アニメイズム”枠ほかにて放送を予定している。サマークリスマスで