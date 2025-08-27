ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は27日、秋の学生向けプロモーション『ユニハロ』を開始した。地元・関西の学生は「関西NO LIMIT! パス」でお得に秋のパークを楽しんでもらう。【動画】学生たちが絶叫、絶叫…『ユニハロ』プロモーション動画USJでは、9月4日よりハロウィーン・イベントを順次開始。毎年大人気の『ハロウィーン・ホラー・ナイト』は、5日から始まる。『ユニハロ』では、学生たちに思い