気象台は、午後3時4分に、洪水警報を郡山市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】福島県・郡山市に発表 27日15:04時点中通りでは、27日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■郡山市□大雨警報・浸水27日夕方に警戒1時間最大雨量40mm□洪水警報【発表】27日夕方に警戒