モデルの益若つばさ（39）が27日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身が設立したファッションブランド「イートミー（EATME）」についてつづった。益若は原宿にあるイートミーの1号店閉店のニュース記事を引用し、「Yahoo!ニュースで知りましたが、私はEATMEのディレクターを4年前に退任しています」と投稿。続けて「原宿本店1号店、11年間本当にお疲れ様でした。私にとっても思い入れのある大好きなお店。一時代を築いた素