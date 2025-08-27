日本サッカー協会は２７日、レフェリングに関する理解を深めることを目的としたメディア対象の「レフェリー・ブリーフィング」を都内で行った。＊＊＊審判委員会は「審判交流プログラム」の一環でエルサルバドルから来日していたイバン・バルトン氏が、予定していた４試合のジャッジを終え、帰国したことを報告した。２２年カタールＷ杯で日本―ドイツを裁くなど経験豊富なイバン氏は、プロフェッショナルレフェリー