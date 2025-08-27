女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は２８日に、第１０９話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ある日、嵩（北村匠海）にファンレターをくれた小学生の中里佳保が、祖父の砂男と柳井家にやってくる。笑顔で迎えるのぶ（今田美桜）と嵩だったが、ニコリともせずに辛辣（しんらつ）な言葉を投げる佳保に、２人はタジタジに。張ってあった