G大阪が27日、練習を公開した。途中、10分間ほど強い雨が降ったものの、3チームに分かれてのゲーム形式の練習など、ボールを使った実戦練習を約1時間半行った。MF安部柊斗（27）は7月16日の天皇杯・山形戦と8月15日のJ1広島戦と出場2試合連続レッドカード。出場停止明けとなる31日の湘南戦にかける思いは強い。「試合が終わってホテルでポヤトス監督に誤りにいったら“何も気にすることはない。我々はファミリーだ”と言われた