【セブンセット「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」抽選販売】 9月5日～ 実施予定 セブンネットショッピングは、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」の抽選販売を9月5日より実施する。 今回抽選の対象となっているのは、Nintendo Switch 2 本体に、10月16日発売予定の「ポケモン」シリーズ最