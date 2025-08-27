銀座コージーコーナーは9月1日、全国の店舗とオンラインショップで「ディズニーヴィランズ」や「ミッキー&フレンズ」デザインのハロウィン限定焼菓子3品を数量限定で発売する。なお、福井県･京都府･鳥取県に取扱店はない。オンラインショップの販売期間は、9月1日10時から10月下旬ごろまで。〈ハロウィン焼菓子ギフト全3品のラインアップ〉◆「ディズニー ヴィランズトートバッグ(10個入)」価格:税込1,760円販売期間:9月1日〜1