Z世代エースの筆頭とも目される當真あみ（18）が主演する連続ドラマ「ちはやふるーめぐりー」（日本テレビ系）の第5話（8月6日放送）が、視聴率2.7％（ビデオリサーチ調べ、関東地区、世帯/以下同）を記録したかと思ったら、第7話も2.9％を叩き出して関係者たちをザワつかせている。【もっと読む】二階堂ふみ&カズレーザーの結婚に続くか？ 広瀬すずにも囁かれる「まさか」のサプライズこのドラマは、広瀬すず（27）主演で