（台北中央社）国家発展委員会（国発会）の劉鏡清（りゅうきょうせい）主任委員（閣僚）が辞意を表明し、頼清徳（らいせいとく）総統と卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）の了承を得たことが分かった。健康上の理由で、治療に専念するとしている。訪日していた劉氏が帰国した26日に、国発会の職員に送ったメールで明らかにした。任期は29日までとした。劉氏は、頼総統が着手する内閣改造のリストに自身は含まれていなかったと