川崎競輪Ｆ?「報知新聞社杯争奪戦」が２８〜３０日に開催される。デイ開催の燃えるシリーズには嘉永泰斗や山田久徳が参戦し、地元からは松井宏佑（３２＝神奈川）が迎え撃つ形になる。その松井の胸中は、張り裂けそうになっている。２６日に決勝を行った松戸記念は深谷知広の前受け突っ張り先行に乗って、岩本俊介が優勝を飾った。「深谷さん、頑張ってましたよね…」。遠い目で、仲間の活躍に刺激を受けつつやや寂しげ。自分