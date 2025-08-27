【海外市場の注目ポイント】エヌビディアの決算 本日ＮＹ株式市場引け後（日本時間２８日早朝）に米半導体大手エヌビディアの決算が予定されている。米国株式市場動向だけでなく、日本株の動向などにも大きな影響を与えるとみられるだけに、注目を集めている。５割増収のかなりの好決算が見込まれているが、期待が大きいだけに、そこそこの好結果であれば逆に売りが出る可能性もあり、動きに注意したいところ。