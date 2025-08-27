ドジャースの?韓国の至宝?キム・ヘソン内野手（金慧成＝２６）の復帰が確実となったが、一方で不振のマイケル・コンフォート外野手（３２）が「ＤＦＡ」（事実上の戦力外）となると米メディアで報じられた。この報に母国メディアは「キム・ヘソンの『デスノート』だ」と恐怖とともに伝えた。年俸１７００万ドル（約２５億１６００万円）のコンフォートは２６日（日本時間２７日）の本拠地レッズ戦に「７番・左翼」で出場。同点