中国国家データ局によると、2025年中国国際ビッグデータ産業博覧会が8月28日、中国南西部の貴州省貴陽市で正式に開幕します。同博覧会の展示は関係者向けに8月27日から始まりました。「デジタルインテリジェンス（DI）ナビゲーション」「DIインフラ」「DIサービス」「DIアプリケーション」「DIイノベーション」「DI体験」の6つのテーマ別展示館が設けられ、総面積は6万平方メートルに及びます。国家データ局総合司の高波副司長は、