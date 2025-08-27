スターバックスコーヒージャパンは9月1日20時、公式オンラインストアで、期間限定グッズの先行販売を開始する。三日月とウサギをモチーフにした、秋らしいデザインのステンレスボトルやタンブラーなどを取りそろえる。店頭販売は9月3日から。オンラインストアの発売時間は前後する可能性がある。スターバックスコーヒージャパン『BUNNY BRINGS JOY』グッズの一例〈中秋の名月をモチーフにしたグッズ〉今回、秋に向けて発売する限定