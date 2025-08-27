総務省は、低軌道衛星を活用した通信網の国産化に乗り出す方針を固めた。衛星の運用や地上設備を管理する国内事業者を支援し、米スペースＸの衛星通信網「スターリンク」など、先行する海外サービスに依存する状況からの脱却を目指す。国内で制御できる衛星通信網を整備することで、災害などの非常時の通信網を確保し、経済安全保障の強化につなげる。２０２６年度予算の概算要求に、関連経費の金額を明示しない「事項要求」と