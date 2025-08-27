「ドジャース６−３レッズ」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースが３連勝でナ・リーグ西地区首位の座をがっちりキープ。ロバーツ監督は試合後、珍しく「私としては完璧な試合だと思っている」と自画自賛した。初回に１点を先制されるも、すぐさま敵失で追いついた。四回にはスタメン復帰したキケ・ヘルナンデス内野手の犠飛で勝ち越しに成功。六回にはスミスのソロ、代打・ロハスの中越え２点二塁打で突き放し、大谷翔平投手