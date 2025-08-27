日印両政府が両国間の人的交流を促進するため、新たに行動計画を策定することがわかった。今後５年間の目標を５０万人以上と明記する。政府職員や産業界、学術界などの往来を増やし、インドの活力を取り込んで日本の経済成長につなげる狙いがある。複数の政府関係者が明らかにした。石破首相とインドのモディ首相が２９日に行う会談で合意する見通しだ。うち５万人は、高度な技術や専門知識を持つインド人を日本が就職などで受