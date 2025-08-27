午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６９７、値下がり銘柄数は８４７、変わらずは７３銘柄だった。業種別では３３業種中１６業種が上昇。値上がり上位に電気・ガス、空運、非鉄金属、陸運など。値下がりで目立つのはその他製品、保険、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS