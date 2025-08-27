フジッコはこの秋、アイスクリームを発売する。神戸女子大学と共同開発したもので、10〜11月ごろの商品化を予定。まずは神戸市内の一部量販店で販売し、その後全国展開を目指す。両者は23年9月から「Z世代がZ世代のために考えた豆アイス」をテーマに、商品化へ向けた取り組みを開始。学部を超えた18人の学生がチームを組み、商品の内容やパッケージ、食シーンや販売ターゲットについて13回の講義を通し検討してきた。オープンキャ