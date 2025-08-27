27日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝147円81銭前後と、前日午後5時時点に比べ12銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝171円76銭前後と11銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース