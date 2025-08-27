ベンジャミンステーキハウスが、京都にて団体様向けの特別プランを2025年10月より提供します。 ベンジャミンステーキハウス ベンジャミンステーキハウスが、京都にて団体様向けの特別プランを2025年10月より提供。京都の中心にある風情ある京町屋をリノベーションした一軒家レストランで、6名様から最大100名様まで対応可能な広々とした空間です。極上のドライエイジングステーキを楽しめます。≪ベンジャミンステ