北海道付近は昨日(26日)から今日(27日)にかけて大気の状態が非常に不安定となっており、日本海側を中心に雨の降り方が強まりました。記録的な雨量となった所もあり、今後も土砂災害などに警戒が必要です。雨の降り方は次第に弱まり、道内の天気の回復は明日(28日)の朝以降となる見込みです。日本海側北部で記録的な大雨経験したことのない雨の強さに昨日(26日)から今日(27日)にかけて北海道付近は、低気圧や前線を含む気圧の谷の