【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大泉洋がNHK『SONGS』責任者に就任してから7年。これまでアーティストの魅力を最大限に引き出すため、トークやロケで“奮闘”を続けてきた。9月4日放送回は、そんな「大泉洋の奮闘記」を、番組ナレーター戸次重幸と大泉自らが振り返る特別版となる。 ■桑田佳祐、Mrs. GREEN APPLE、福山雅治ら豪華アーティスト登場 大泉と戸次が、これまで『SONGS』で披