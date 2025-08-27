北海道付近にある低気圧やそこからのびる寒冷前線などの影響で、27日(水)は日本海側を中心に雨が降っています。金沢では1時間に56ミリの非常に激しい雨が降りました。発達した雨雲による急な雷雨に見舞われるところもありそうです。27日午前9時の天気図です。北海道の北に中心を持つ低気圧は発達していて、寒冷前線が日本海側沿岸の地形に沿うようにしてのびています。寒冷前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、前線付近は大