シンガー・ソングライターで俳優の星野源（44）が26日、自身がパーソナリティーを務めるニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」（火曜深夜1・00）に出演。一人暮らし時代を振り返った。この日は自身のアジアツアー準備のため、生放送ではなく収録での放送となった。番組では「冷房の設定温度」についての話題になり、星野は「部屋の大きさとかにもよるよね、温度って意外と。25度でも寒いと思うな、結構日常でね」と