【モデルプレス＝2025/08/27】タレントの中川翔子が27日、自身のInstagramのストーリーズを更新。自宅での手作り焼肉の様子を公開した。【写真】中川翔子、おうち焼肉の様子公開◆中川翔子、おうち焼肉を披露中川は「おうち焼肉、どーしてもカルビが食べたかったからめちゃ大満足」とコメントし、自宅で焼いた肉料理やサラダ、野菜などバランスの良い手料理を披露した。現在双子を妊娠中だが、「こんなにカルビ！カルビ！みたいに