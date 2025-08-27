広島県警広島西署は２６日、広島市西区の６０歳代の女性が計約９０００万円相当の暗号資産をだまし取られる特殊詐欺に遭ったと発表した。女性宅に７月３日、厚生労働省職員を名乗る男から電話があり「あなたの健康保険証が使われ、違法に睡眠薬が処方されている。健康保険証の利用を停止する」などと告げられ、石川県警に出頭するよう言われた。断ると、石川県警を名乗る男に転送され「捕まえた犯人があなたの口座を５０万円