ドラマ「ザ・ソプラノズ哀愁のマフィア」などで知られた俳優のジェリー・アドラーさんが死去した。96歳だった。同ドラマで、主人公“トニー”ことアンソニー・ジョン・ソプラノの相談相手“ヘッシュ”ことハーマン・ラブキン役などで知られたアドラーさんが他界したことが23日、友人である画家のフランク・J・ライリー氏によって明かされた。 【写真】晩年は歩行器を使用すること