ペッパーランチは、コーン好きによる、コーン好きの為の“やりすぎメニュー”「コーン500％ペッパーライス」を、2025年9月10日から10月14日までの期間限定で販売すると発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本商品は、看板メニュー「ビーフペッパーライス」にコーンを通常の5倍盛り付けた一皿。見た目のインパクトにこだわった特別メニューだといいます。ライスの上に山のように積まれたコーンは約2