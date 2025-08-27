タレントの中川翔子が２７日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。立ち上がるのに苦労していることを明かした。妊娠９か月となった中川は、大きくなったお腹に苦労しているようで「ドライヤーのとき立ってられないからお尻ついて座ってやるんだが立ち上がるとき全力で手すりが必要ないと絶対立てないもう」と投稿。重くなったお腹に立ち上がるのも大変な様子だ。続けて「この手すりが取れたらどうしようって毎回ビクビクして