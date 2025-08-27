◆プロ・アマ交流戦巨人３軍４―７早大（２７日・Ｇタウン）巨人３軍が逆転負けを喫した。初回、育成６位・竹下の右中間二塁打と亀田の犠飛、舟越の左前適時打で３点を先取。しかし４回に先発の森本が連打を許し、失策も絡み同点に追いつかれた。３―３の５回、森本が６連打を浴び一挙４失点。７回に相手の失策などで１点を奪うも、追いつくことはできなかった。