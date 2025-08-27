まな板で切って塩もみして、あとは和えるだけ。ツナマヨのコクとごまの香ばしさで、ゴーヤーの苦みもやわらぎ、ぐっと食べやすくなります。暑い季節にうれしい、火を使わない時短副菜です。『ゴーヤーとツナのごまマヨサラダ』のレシピ材料（2人分）ゴーヤー……1/2本（縦半分に切ったもの・約120g） ツナ缶詰（70g入り）……1缶 白すりごま……大さじ1 塩マヨネーズ作り方（1）ゴーヤーはわたと種を取り、横に幅2〜3mmに切る。ボ