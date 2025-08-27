フジテレビは27日、カンテレ制作のニュース・情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』を、今秋から放送すると正式発表した。9月29日スタート、毎週月曜〜金曜の午後2時48分〜3時42分に編成する。【全身ショット】すっかり関西人？ 青木源太アナ同番組は、2023年10月にカンテレでスタートし、今年10月に放送2周年を迎える。3年目を迎えるこの秋から東京で育ったMCを務めるフリーアナウンサー・青木源太が、関西で関係を築いた個性