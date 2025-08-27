「再生の道」の石丸伸二代表が会見を開き、来月、代表を退任することを明らかにしました。「再生の道」からは離れる一方、今後も政治活動は続けていくとしています。再生の道 石丸伸二代表「自分個人としてできる限りはやったと、やるべきことは果たしたという思い。安心して交代ができる」石丸代表は27日、会見を開き、来月行われる代表選挙には出馬せず、「再生の道」の代表を退任すると明らかにしました。参院選の前後で代表を