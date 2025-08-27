キャイ〜ン天野ひろゆき（55）とタレント関根麻里（40）が27日、東京・祖ティホール＆ギャラリー五反田で東京都主催の「賃貸断熱推進イベント」のスペシャルトークショーに出席した。五反田にある老舗芸能プロダクション「浅井企画」所属の2人は「今日は帰りに事務所に寄っていきましょうか」と笑顔を見せた。家屋の断熱について天野は「僕は家を貸しているんで、今日は芸人じゃなく大家さんとして参加します。26歳くらいの時に家