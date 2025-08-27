新潟地方気象台は27日午後2時に竜巻注意情報(目撃情報つき)を発表しました。13時45分に新潟空港から北の海上に竜巻が発生しているのが確認されました。新潟県下越は、竜巻などの激しい突風が発生するおそれが非常に高まっています。空の様子に注意が必要です。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。竜巻目撃情報新潟地方気象台は27日午後2時に竜巻注意情