女優の吉田羊が27日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。自身の過渡期を知る「数少ない」人物を明かした。番組パーソナリティーの落語家・春風亭昇太とは旧知の仲で、「高井戸のラーメン屋さんに良く行きましたね」と吉田。「ほとんど飲み屋みたいなもんですよね。で、最後にラーメンも食べられる飲み屋さん、みたいな。夜中まで、閉店まで飲んで、で、閉店後に店主の皆さん