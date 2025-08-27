関西テレビ（カンテレ）は27日、フリーアナウンサー・青木源太（42）がMCを務める昼の情報生番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜後1・50）を9月29日から関東地区でも放送すると発表した。7月12日のスポニチ本紙既報通り、同番組のフジテレビ放送が正式発表された。横並びの時間帯は日本テレビ系が大阪の読売テレビ発の「情報ライブ ミヤネ屋」、TBS系が名古屋のCBCテレビ発の「ゴゴスマ」を放送中だ。ここに「旬感…」