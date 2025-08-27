東京都内のガソリンスタンド経済産業省が27日発表した25日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より50銭安い174円20銭となった。値下がりは2週連続。政府はガソリン価格を抑制するため、店頭価格が175円を超えないよう補助金を支給しており、値動きは限定的だった。政府は1リットル当たり定額10円のほか、原油相場などを踏まえて補助金を追加している。28日〜9月3日の支給額は、定額10円に