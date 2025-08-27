中国政府はこのほど、「人工知能（AI）プラス」行動の踏み込んだ実施に関する意見」（以下、「意見」）を発表しました。 「意見」では、2027年までにAIとテクノロジー、産業発展、消費の質の向上、福利厚生、ガバナンス能力、国際協力という6つの重点分野との幅広く深い融合を率先して実現し、次世代スマート端末や知的エージェント（AIを搭載したロボットなど目標達成のため自律的に行動するシステム）などの応用普及率が70%を超