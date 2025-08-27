気象台は、午後2時39分に、大雨警報（土砂災害）を小国町、飯豊町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山形県・小国町、飯豊町に発表 27日14:39時点置賜では、27日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■小国町□大雨警報【発表】・土砂災害27日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm■飯豊町□大雨警報【発表】・土砂災害27日夜のはじめ頃にかけて警戒