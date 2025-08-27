韓国軍とアメリカ軍は28日まで行っている合同軍事演習について、装甲車を川の対岸に渡す訓練の様子を公開しました。公開されたのは、今月18日から28日までの日程で行われている米韓合同軍事演習の一環で行われた訓練で、250人以上が参加しました。幅280メートルの川に米韓双方の装備を使って橋を造る工程が確認され、実際に装甲車を走らせました。今回の演習では、野外訓練の一部が来月に延期されていて、北朝鮮に融和的な姿勢を示