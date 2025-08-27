双子の妊娠を公表しているタレントの中川翔子が自身のInstagramを更新。ストリーズに夫とのエピソードをテキストでシェアした。ストリーズには「結婚エピソード（馴れ初め）聞きたいです」というフォロワーからの質問に、「しょこたん、をよく知らない人だったから自然体で頼れたかも」と告白。続けて「愛猫が旅立ってしまった時や手術など色々なときに支えてもらったことが大きかったな。向こうはなぜなのかよくわからない笑」と